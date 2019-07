Iran zet zangeres Joss Stone uit

De Iraanse autoriteiten hebben de Britse zangeres Joss Stone het land uitgezet. “We hebben Iran bereikt. Toen zijn we in hechtenis genomen en uitgezet”, vertelt de 32-jarige vrouw in een filmpje op Instagram.

De zangeres, bekend van nummers als You Had Me, reist de wereld rond en wil optreden in alle landen. Ze bezocht dit jaar onder meer Syrië en de geïsoleerde dictatuur Noord-Korea, berichtte Sky News. Stone bleek echter niet welkom te zijn in de Islamitische Republiek, wat volgens haar “het laatste land op onze lijst” was.

“We wisten dat we geen openbaar concert konden houden omdat ik een vrouw ben”, schrijft de zangeres op Instagram. “Ik voel er niets voor om in een Iraanse gevangenis te belanden en ik probeer ook niet om de politieke situatie te veranderen in de landen die ik bezoek.”

Stone kon de Iraanse autoriteiten echter niet overhalen om haar toegang te verlenen. Ze zou op een “zwarte lijst” zijn gezet en een nacht zijn vastgehouden. Daarna moest ze het land verlaten. De zangeres is wel vol lof over de functionarissen met wie ze te maken had. Die waren volgens haar uitermate vriendelijk en bleven maar excuses aanbieden.

“Ze zeiden sorry tijdens iedere stap van dit proces en bleven dat herhalen tot we op vliegtuig waren gezet waarmee ze ons wegstuurden.”