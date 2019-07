Aangifte Den Bosch om lek over songfestival

De burgemeester van Den Bosch heeft aangifte gedaan omdat er informatie is gelekt uit een besloten raadsvergadering over het organiseren van het songfestival. Burgemeester Jack Mikkers heeft dat bevestigd na berichtgeving door het Brabants Dagblad.

Op een besloten raadsvergadering werd dinsdag besloten of Den Bosch zich kandidaat moet stellen voor het organiseren van het Eurovisiesongfestival 2020. Besloten werd om de afspraken die toen zijn gemaakt pas op 10 juli openbaar te maken. Dat is het moment dat het bidbook uiterlijk ingeleverd dient te worden.

Het Brabants Dagblad meldde woensdag op basis van “betrouwbare bronnen” echter dat de PVV en GroenLinks tegen de komst van het songfestival hadden gestemd. “Het feit dat informatie uit de geheime raadsvergadering in de openbaarheid is gebracht is een zeer kwalijke en betreurenswaardige zaak”, aldus de gemeente.