Bedenker musical Annie overleden

Martin Charnin, de bedenker van de succesvolle broadwaymusical Annie, is overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt.

Annie is een van de succesvolste Amerikaanse theaterproducties aller tijden. Bekende liedjes zijn Tomorrow en It’s the Hard Knock Life. Charnin begon zijn theatercarrière als een van de Jets in de musical West Side Story eind jaren vijftig. De jaren daarop schreef hij de songteksten voor meerdere musicals en regisseerde hij theaterproducties.

Het succes van Annie evenaarde hij nooit meer. De musical leverde hem ook een Tony op, de meest prestigieuze prijs voor een Broadwayproductie. Charnin is 84 jaar geworden. Hij overleed 3 juli aan een hartstilstand.