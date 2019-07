De 20-jarige Amerikaanse acteur Cameron Boyce is in zijn slaap overleden. Zijn familie heeft volgens omroep ABC laten weten dat hij zondag “als gevolg van zijn medische toestand” is ingeslapen.

Boyce speelde rollen vanaf zijn negende levensjaar. Hij werd vooral bekend door zijn rol in Disney Channels ‘Descendants’ , de tv-kinderserie Jessie en zijn rol in de film Grown Ups.