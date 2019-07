Kees Verwey-tentoonstelling in Dordrecht

Het Dordrechts Museum opent zondag 14 juli de tentoonstelling Kees Verwey en zijn idolen. Die idolen waren onder anderen George Breitner, Edouard Vuillard, Pablo Picasso en Karel Appel.

“Niemand kan geheel op eigen kracht leven. Er is een onmisbare band nodig met de grote geesten om ons heen. Om desalniettemin een eigen plaats te veroveren”, zei schilder en tekenaar Verwey (1900-1995) ooit en dat is het uitgangspunt van de expo.

“De expositie laat zien hoe de schilder telkens weer geïnspireerd raakte door belangrijke kunstenaars uit binnen- en buitenland. Het enthousiasme waarmee hij zich op verschillende technieken, onderwerpen en kleuren stortte en de manier waarop hij nieuwe ontwikkelingen in de kunst verwerkte tot zijn eigen stijl, vormen de rode draad”, aldus de kunsttempel in Dordrecht. Zo laat de tentoonstelling niet alleen Verwey zien, maar ook een beetje de afgelopen eeuw in de schilderkunst.

De tentoonstelling is 5 januari te bezoeken en omvat bruiklenen uit Nederlandse musea, het Columbus Museum of Art (Ohio), Musée d’Orsay (Parijs) en de Stichting Kees Verwey, die heeft meegeholpen aan het evenement.