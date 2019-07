NSJ kijkt uit naar 44e editie én naar 2021

Niet verrassend, maar ook dit keer is festivaldirecteur Jan Willem Luyken trots op het programma van North Sea Jazz, komend weekend in Rotterdam Ahoy. “Het blijft ongelofelijk hoeveel goeie muziek we hebben op die halve vierkante kilometer in Rotterdam.” Misschien nóg wel leuker is de nabije toekomst, als er in 2021 een groot nieuw gebouw bijkomt, met veel zalen en dus tal van nieuwe opties.

Luyken (50) doet het al voor de veertiende keer, net zolang als NSJ in Rotterdam zetelt. Die nieuwe hal betekent voor de organisatoren een flinke boost. “Het geeft een enorme impuls aan het festival om nieuwe indelingen te kunnen maken. Je moet een festival altijd in beweging houden, dat is nou eenmaal een wetmatigheid in ons vak, en dat blijven we dus doen.”

Deze 44e editie van North Sea Jazz brengt weer ruim 150 optredens op veertien podia voor zo’n 75.000 muziekfans, tegen in beginjaar 1976 toen driehonderd muzikanten speelden in zes zaaltjes voor 9000 bezoekers. De programmeurs zijn kort na de vorige editie al begonnen met het binnenhalen van artiesten. Tijdens het festival werken er dagelijks 2500 man.

Op het programma staan legendes als de 91-jarige componist/arrangeur Burt Bacharach, pianist Rein de Graaff (76) en Bobby McFerrin (69). Luyken zelf kijkt uit naar de vele soulzangeressen die dit jaar langskomen. “Van alle generaties, dus van Gladys Knight tot Janelle Monáe, Anita Baker en Lauryn Hill tot Macy Gray en de veelbelovende 22-jarige Jorja Smith. Allemaal de besten in hun soort.” Een (te) kleine greep uit drie dagen NSJ: Diana Krall, Joe Jackson, Jamie Cullum, Toto, Steve Gadd, Tower of Power, Marc Broussard, The Teskey Brothers, ons eigen Metropole Orkest en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Gary Bartz, Jacob Collier, Sabrina Starke en Jonathan Jeremiah.

Artist in residence is toetsenist Robert Glasper, die vanwege die erenaam meerdere concerten geeft. Zanger José James brengt zijn eerbetoon aan Bill Withers met het Nederlandse Noordpool Orkest. Ook zijn er veel jonge artiesten die muziek maken met een frisse kijk naar beroemde voorgangers. En zoals altijd zullen er ook nu weer spontaan eenmalige jamsessies ontstaan. Bovendien staat het festival bol van de clinics, workshops, panels, exposities en interviews. Nieuw is een enorme fontein op een van de horecapleinen. NSJ volgt ook de foodtrends, van hotdogs tot een popup-versie van sterrenrestaurant Parkheuvel.

Het NN North Sea Jazz Festival 2019 is op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli.