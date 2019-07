Na Judas nieuwe bestseller van Astrid Holleeder

AMSTERDAM – Het boek Familiegeheimen van Astrid Holleeder komt in de eerste week na de uitgave meteen binnen op de eerste plaats in de Bestseller 60 van stichting CPNB. In het boek vertelt de zus van crimineel Willem Holleeder openhartig en meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van de familie leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem Holleeder.

Huis vol leugens van Nicci French komt ook nieuw binnen in de lijst en neemt meteen de tweede plek in. De zeven zussen van Lucinda Riley zakt daardoor een plekje en is nu terug te vinden op plaats drie.

De nummer 1 van vorige week, Laatste weduwe van schrijfster Karin Slaughter, staat nu op de vierde plaats in de bestseller-lijst.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Astrid Holleeder – Familiegeheimen

2. (-) Nicci French – Huis vol leugens

3. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

4. (1) Karin Slaughter – Laatste weduwe

5. (8) Jeff Kinney – Het leven van een loser. Vet koel

6. (3) Hendrik Groen – Een kleine verrassing

7. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

8. (7) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

9. (9) Esther Verhoef – Façade

10. (4) Jo Nesbø – Het mes