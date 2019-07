Vijf steden willen songfestival binnenhalen

Vijf steden zijn nog in de race om volgend jaar het Eurovisiesongfestival te huisvesten. Zoals verwacht hebben Rotterdam, Den Bosch, Arnhem, Utrecht en Maastricht een bidbook ingediend bij de organisatie, maakte de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) bekend. Hiermee hebben ze zich officieel kandidaat gesteld om het liedjesfestijn binnen te halen.

De definitieve keuze van de gaststad wordt naar verwachting bekend in augustus. Aanvankelijk hadden negen steden hun belangstelling getoond, maar de afgelopen tijd trokken Leeuwarden, Amsterdam, Den Haag en Breda zich terug.

In het bidbook moeten de steden de organisatie ervan overtuigen dat ze dé plek zijn om het songfestival te houden. Daarbij wordt gelet op onder meer een passende locatie, de capaciteit en technische faciliteiten, accommodatie en bereikbaarheid.

Nederland organiseert het Eurovisiesongfestival omdat Duncan Laurence de afgelopen editie won. Het liedjesfestijn was al vier keer eerder in ons land: in Hilversum (1958), Amsterdam (1970) en Den Haag (1976 en 1980).