Festivals boos op minister Grapperhaus

Festivalorganisator Mojo heeft verbolgen gereageerd op een suggestie van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Die vindt dat er in Nederland minder festivals moeten worden georganiseerd, om zo iets aan drugscriminaliteit te kunnen doen. “Het is wel heel erg kort door de bocht om het drugsprobleem bij de festivals te leggen”, reageert een woordvoerster van Mojo. Het ministerie laat inmiddels weten dat ‘minder festivals’ geen beleid gaat worden.

De bewindsman vindt dat er nu met 1100 festivals te veel zijn om goed op drugs te kunnen controleren, zegt hij in een vraaggesprek met De Telegraaf. “We hebben met elkaar afgesproken: als je op een festival met een gebruikershoeveelheid wordt aangetroffen kom je er niet in. Als het meer is, ga je mee met de politie. Als we dat zouden handhaven, zou je nog eens wat gaan zien. Het probleem is: we hebben 1100 festivals in Nederland. Moeten we onze politie helemaal daarop inzetten?”

Een woordvoerster van Mojo zegt dat drugsgebruik overal is. “Ga de stad in, kijk eens wat daar allemaal gebeurt. Het is wel erg stigmatiserend om nu de festivals aan te pakken.” Directeur Eric van Eerdenburg van driedaags festival Lowlands (ook van Mojo) stelt dat Grapperhaus zich beter kan richten op de bron. “Dat zijn de drugslabs.” De festivaldirecteur noemt het “zo makkelijk om een maatschappelijk probleem af te wentelen op de festivals”.

Mojo zegt ongeveer twaalf festivals te organiseren. “Daarbij werken we samen met de politie, en we controleren onder meer aan de poorten.”