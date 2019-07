Molnar nieuwe artistiek leider Dans Theater

De Canadese Emily Molnar wordt de nieuwe artistiek directeur van het Nederlands Dans Theater (NDT). Ze volgt in augustus 2020 Paul Lightfoot op, die de functie na 9 jaar naast zich neerlegt. Molnar is volgens NDT een van de meest geprezen danskunstenaars van Canada en is een bekende choreograaf.

Molnar danste zelf in het Nationale Ballet van Canada en maakte als choreograaf verschillende werken. Sinds 2009 is ze onder andere artistiek directeur van het Ballet BC in Vancouver. “Ik kijk er naar uit om met het buitengewone team van NDT samen te werken aan voortdurende innovatie in hedendaagse dans”, zegt de 45-jarige Molnar. “Daarnaast wil ik de diversiteit aan artiesten en idee├źn ondersteunen die onze tijd weerspiegelen.”

Het Nederlands Dans Theater is een internationaal dansgezelschap dat in Den Haag zit.