Zanger R. Kelly is donderdagavond (lokale tijd) opgepakt in Chicago op verdenking van meerdere zedendelicten. Dat melden NBC New York en TMZ op basis van bronnen. De politie wil tegenover verschillende media niet reageren.

R. Kelly wordt onder meer verdacht van deelname aan prostitutie. De volledige aanklacht is niet bekend.

Er lopen meerdere zaken tegen de zanger vanwege seksueel misbruik van minderjarigen. Hij is momenteel op borgtocht vrij. R. Kelly ontkent alle aantijgingen.