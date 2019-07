SpangaS maakt kinderen bewuster van gezondheid

Bewuste boodschappen in televisieseries hebben effect op het gedrag van kinderen die naar die series kijken. Dat blijkt uit onderzoek van cardioloog Leonard Hofstra van Amsterdam UMC waarover hij vrijdag bericht in een artikel in het Britse medische tijdschrift The Lancet.

In de populaire KRO-NCRV serie SpangaS werd bewust een jongen gestopt die van een ongezonde naar een gezonde leefstijl overstapte. Dit heeft de jonge kijkers gemotiveerd om gezondere keuzes te maken, blijkt uit het onderzoek van Hofstra. “Samenwerking met de dramaserie-industrie is een kosteneffectieve manier om mensen een duwtje in de rug te geven naar een betere leefstijl”, stelt de cardioloog.

Producent NL Film had veel baat bij de kennis van Hofstra, die zijn kennis deelde voor de verhaallijn van Otis in SpangaS. Otis is een jongen in de serie met overgewicht die ongezond leeft en beginnend diabetes type 2 heeft. Na een hartaanval van zijn vader gaat Otis gezonder leven en meer bewegen.

De serie SpangaS loopt sinds 2007; KRO-NCRV heeft inmiddels meer dan 2000 afleveringen over de besognes van de leerlingen op het fictieve Spangalis College uitgezonden.