Veel Nederlandse acts op laatste dag NSJ

Op de laatste dag van het North Sea Jazz Festival, zondag in Rotterdam, staan veel artiesten van Nederlandse bodem op podia. Zoals het befaamde Metropole Orkest met Reinier Baas (gitaar) en Ben van Gelder (saxofoon), het Jazzorchestra of the Concertgebouw, feestband Jungle by Night, Benjamin Herman’s Bughouse (punkjazz) en zangeres Sabrina Starke.

Maar verder ook The Preacher Men, een trio uit Amsterdam dat recent de Edison Jazzism Publieksprijs won, en toetsenist Niels Broos met drummer Jamie Peet. Zangeres Fleurine speelt met Boys from Brazil. Saxofonist Yuri Honing is er met zijn kwartet.

Uit het buitenland komen onder meer vocalist Bobby McFerrin, oude NSJ-bekende pianist Chick Corea (die ook een clinic geeft), Daryl Hall & John Oates, zangeressen Gladys Knight, Janelle MonĂ¡e, Lauryn Hill en de 22-jarige Jorja Smith, multi-instrumentalist Jacob Collier en saxofonist Joshua Redman.

Als Rotterdam Ahoy begin van de nacht de deuren dichtdoet, zit de 44e editie van het North Sea Jazz Festival er op en zijn er zo’n 70.000 muziekfans op afgekomen. Een kleine maand later beginnen de programmeurs alweer met het boeken van de artiesten voor volgend jaar.