Feestje vieren op Rembrandts verjaardag

Rembrandt van Rijn zou maandag 413 jaar oud zijn geworden. Museum Het Rembrandthuis viert dat met een festival in de straat waar het voormalige woonhuis van de zeventiende-eeuwse meester staat. Hier kunnen bezoekers zelf in de huid van Rembrandt kruipen in diverse workshops of kunstenaars in actie zien. Ook zijn er kraampjes en muziek.

Het Rembrandt Art Festival is van 10.00 tot 18.00 uur in de Amsterdamse Jodenbreestraat en de aangrenzende Sint Antoniebreestraat. In het Rijksmuseum in de hoofdstad opent maandagochtend de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt. In deze expositie, die tot en met 15 september is te zien, zijn 563 werken te zien van makers die zich hebben laten inspireren door de beroemde kunstschilder.

In 2019 is de viering van het Rembrandtjaar, het 350e sterfjaar van de kunstschilder. In het hele land zijn exposities te zien en worden activiteiten georganiseerd rondom de Hollandse meester.