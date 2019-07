Rembrandt-navolgers pronken in Rijksmuseum

In de tuin van het Amsterdamse Rijksmuseum kwamen maandagochtend honderden mensen uit binnen- en buitenland bijeen voor de opening van ‘hun expositie’ Lang Leve Rembrandt. Zij behoorden tot de 693 gelukkigen wiens inzendingen een plek hebben bemachtigd in de zomertentoonstelling, waar tot en met 15 september 575 kunstwerken zijn te zien.

“Nog nooit hebben zoveel levende kunstenaars in het museum hun werk teruggezien”, zei juryvoorzitter Pieter Roelofs. De makers van de in totaal 575 kunstwerken – tussen de vier en in de negentig jaar oud – lieten zich in hun werk inspireren door de beroemde zeventiende-eeuwse meester. Roelofs: “Misschien staat hier wel een nieuwe Rembrandt.”

Zanger Bennie Jolink, die met een ets op de eerste plek in de tentoonstelling hangt, zong met alle kunstenaars Lang zal hij leven omdat het maandag de verjaardag was van Rembrandt van Rijn. Jolink portretteerde de kunstschilder in zijn tekening samen met wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings. Rembrandt inspireerde hem altijd al, vertelde hij. “Hij deed allemaal nieuwe dingen die nog nooit iemand had gedaan.” Jolink is bescheiden over zijn werk en wil zichzelf vooral niet vergelijken met de meester. “Zoals we dat in de Achterhoek zeggen, ik mag aan zijn pis nog niet ruiken.”

In totaal stuurden zo’n 8500 mensen een kunstwerk in voor de tentoonstelling. “Oh daar hang ik”, klonk het opgetogen toen een van de makers haar werk ontdekte in de Philipsvleugel. De negenjarige Félix uit Delft stond trots bij de vitrine waarin zijn werk staat. Hij maakte het schilderij Andromeda (1631) na in bijenwas. “Ik vond het spannend omdat er een zeemonster in voorkomt.” Of Félix later zelf kunstenaar wil worden? “Ik wil wel een museum hebben.”

De elfjarige Rosalinda uit Assendelft zat in de tuin te tekenen in haar boekje. Zij maakte een zelfportret met haar konijn in de stijl en volgens de kleuren van Rembrandt. “Ik vind dat hij heel mooi kan schilderen.” Hoewel ze erg van tekenen houdt, wil ze er niet haar beroep van maken. “Ik wil graag dierenarts worden.”

Op de tentoonstelling zijn onder meer 132 portretten te zien van Rembrandt en 96 variaties op de Nachtwacht. Ook dienden veel van zijn andere schilderijen als bron van inspiratie.