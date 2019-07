Italiaanse bestsellerauteur Camilleri dood

De Italiaanse bestsellerauteur Andrea Camilleri is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij stierf woensdag in een ziekenhuis in Rome. Camilleri is vooral bekend om de thrillers met inspecteur Salvo Montalbano. De Siciliaan was medio juni in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen na problemen met de bloedsomloop en een ademstilstand.

Camilleri wordt beschouwd als de kritische stem van het land. Ook in zijn verhalen legde hij steeds de vinger op gevoelige kwesties zoals corruptie of georganiseerde misdaad. De auteur schreef meer dan honderd boeken, maar brak pas op 70-jarige leeftijd door met zijn Montalbano-detectives. De boeken werden voor het eerst in 1994 in Italiƫ uitgegeven en daarna vertaald in meer dan dertig talen.

Andrea Camilleri kreeg met zijn detectiveromans internationale bekendheid en er kwam een succesvolle tv-serie van de thrillers op de Italiaanse zender Rai.

Veel van zijn boeken zijn ook in het Nederlands vertaald, met titels als De vorm van water (1994), De hond van terracotta (1996), De gestolen twaalfuurtjes (1996), De stem van de viool (1997) en Zeven maandagen met Montalbano (1998).