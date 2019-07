Italiaanse schrijver De Crescenzo overleden

De Italiaanse schrijver, regisseur en acteur Luciano De Crescenzo is op 90-jarige leeftijd in een Romeins ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Hij was al enige tijd ziek, meldden de media donderdag. Ze roemden de ‘filosoof-ingenieur’ voor zijn veelzijdigheid en omvangrijke oeuvre.

De Crescenzo werd 20 augustus 1928 geboren in Napels. Hij volgde een technische opleiding en werkte als informaticaspecialist voor IBM. Daarmee stopte hij in 1976 om de roman ‘Così parlò Bellavista’ (Aldus sprak Bellavista) te schrijven. Het werd een bestseller, die hij later ook zou verfilmen.

De Crescenzo publiceerde een vijftigtal boeken. Daarvan zijn wereldwijd 18 miljoen exemplaren verkocht. Zijn werk, dat onder meer getuigt van zijn grote liefde voor de Griekse filosofie, is vertaald in negentien talen en uitgegeven in 25 landen.