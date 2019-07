Louvre breekt met omstreden mecenassen

Het Louvre in Parijs heeft de namen van de Sacklers, de familie achter het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Sackler, uit de museumzalen verwijderd. Tegen Sackler loopt onder meer een zaak over de verslavende pijnstiller oxycontin, die in het verleden meerdere mensen het leven zou hebben gekost.

Eind vorige eeuw werd een aantal zalen in het Louvre naar de steenrijke familie vernoemd, nadat die meerdere miljoenen francs in het museum had gestoken. Naamplaten zijn nu verwijderd en waar dat niet kon, werden ze afgeplakt.

Er is al langer commotie over de Sacklers, die regelmatig giften deden aan en voor de kunsten. Musea in New York en Londen zouden nieuwe bijdragen van de familie inmiddels hebben afgewimpeld. Bij het Louvre is gedemonstreerd door onder meer kunstenaars, die vonden dat de beroemde kunsttempel zich van Sackler moest distantiƫren.