Polderen over het songfestival kan beginnen

Nu de bidbooks zijn bestudeerd en de twee overgebleven locaties in Maastricht en Rotterdam voor het Eurovisiesongfestival zijn bezocht, kan het polderen over het muziekfestijn beginnen. Volgens Sietse Bakker, hoofd producer Events van NPO, is het kiezen van een gaststad voor het songfestival 2020 meer dan ‘de meeste stemmen gelden’.

“Het gaat veel organischer”, zegt Bakker. “Je gaat met elkaar in gesprek, zoals we dat in Nederland eigenlijk altijd doen, het poldermodel.”

De songfestivalcommissie van NPO, AVROTROS en NOS is nu aan zet om een voorstel voor de gaststad op papier te zetten voor de raad van bestuur van de NPO. Dat voorstel gaat na goedkeuring binnen een paar weken naar de European Broadcasting Union (EBU) in Genève, die er de laatste klap op geeft. In de loop van augustus is duidelijk waar het songfestival neerstrijkt: Rotterdam of Maastricht.

“De ervaring leert dat ze daar dan niet van af gaan wijken”, zegt Bakker, die al zeventien songfestivals heeft meegemaakt en onder meer zes jaar werkzaam was voor de EBU. “Maar je weet het maar nooit.”

Rotterdam en Maastricht, die volgende week nog een keer langs mogen komen in Hilversum om de laatste vragen te beantwoorden, maken het de commissie moeilijk. “Er zijn veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen. We hebben twee voorstellen die in veel opzichten aan elkaar gewaagd zijn.”

Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden is welk verhaal wordt verteld. “Is dat het verhaal van de jonge, hippe stad Rotterdam? Met de haven, de diversiteit in de bevolking? Of is dat het verhaal van Maastricht in het hart van Europa, het verdrag van Europa, dicht bij België, dicht bij Duitsland, vlak bij het Drielandenpunt? Dat is ook een Europees verhaal dat verteld mag worden. Dus we hebben twee hele mooie verhalen, maar uiteindelijk zullen we er één moeten kiezen.”