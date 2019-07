Radio Tour de France live in Beeld en Geluid

Liefhebbers van wielrennen kunnen een uitzending bijwonen van NOS Radio Tour de France. Zaterdag opent het NPO Radio 1 Tourcafé voor het eerst de deuren in Beeld en Geluid in Hilversum. Wie langskomt ziet de werkwijze van NOS-presentatoren Robbert Meeder en Gert van ’t Hof, die de koers samen met oud-wielrenners op de voet volgen. Ook wordt geschakeld met verslaggevers Sebastiaan Timmermans en Gio Lippens die vanuit Frankrijk verslag doen.

“Luisteraars zijn tijdens deze laatste week van de Ronde van Frankrijk van harte uitgenodigd om de magie van NOS Radio Tour de France samen van dichtbij te beleven”, zegt een woordvoerder van de NPO. Het wielercafé is tot en met zaterdag 27 juli dagelijks open.

Beeld en Geluid in Hilversum is ook de plek waar in de laatste week van het jaar altijd de Top 2000 (NPO Radio 2) vandaan komt.