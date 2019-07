Stranger Things 3 is uit: in hoeverre kan zoiets realiteit worden?

Het derde seizoen van Stranger Things is uit en de meeste die-hard fans zullen hem al uitgekeken hebben. Het is een onvergetelijk seizoen geworden, vol adrenaline, emotie en humor zoals we dat van de makers van de serie gewend zijn. Maar het roept ook serieuzere vragen op: in hoeverre kunnen dergelijke dingen écht gebeuren?

De (weliswaar Amerikaanse) overheid die in het geheim contact probeert te leggen met buitenaards leven is iets waar we met het beruchte Area 51 recentelijk weer aan herinnerd worden. In de eerste seizoenen van Stranger Things gaat het vooral om hoe deze overheid, onder de neus van onwetende burgers, tot gruwelijke dingen in staat is (menselijke experimenten). Kenmerkend voor het vertrouwen van de burgers is het typische vaderfiguur Mr. Wheeler, die zijn vrouw kalmerend geruststelt: “Rustig maar schat, dit is de overheid, zij staan aan onze kant”

In seizoen 3 zijn het de Russen, de eeuwige vijand tijdens de Koude Oorlog, de tijd waarin Stranger Things zich afspeelt. En wederom roept de vraag zich op, na alle intrige, spionage, controle en ondergrondse activiteiten of de overheid dit vandaag de dag ook in Nederland zou kunnen doen en hoe de burger zich hiertegen zou kunnen wapenen.

Netflix VPN

De overheid kan het makkelijkst meekijken op de plek waar jij als burger het actiefst bent. Met andere woorden: wie zich niet goed beschermt op het internet, geeft veel meer informatie weg. Als je bijvoorbeeld Stranger Things via Netflix kijkt, raden we je aan ook op Netflix VPN aan te hebben staan. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld je telefoon, je internetgebruik over het algemeen en persoonlijke gegevens: probeer het altijd zo goed mogelijk af te grendelen, via versleutelde verbindingen en anonieme servers.

Wat betreft controle van de overheid zijn er dus veel mogelijkheden uit de serie die ook vandaag de dag, in ons eigen land, toegepast zouden kunnen worden. Wat betreft dat andere, grote gevaar in Stranger Things – het buitenaardse leven – moeten we een stuk voorzichtiger zijn. Al sinds we als mensheid de eerste stappen op de maan zetten, werd er druk gefilosofeerd over buitenaards leven. UFO’s spotten en fantaseren over aliens die aan boord zitten, is iets wat we nog steeds graag doen en er zijn hele theorieën over hoe buitenaards leven bestaat, maar is verborgen door overheden die de wereld willen overnemen.

Wantrouwen in overheid

Vanwaar die complotdenkers? Waarom willen we zo graag dat iets wat haast onmogelijk lijkt, echt bestaat? Juist het feit dat buitenaards leven onmogelijk lijkt en dat er zoveel boeken en films over zijn gemaakt, heeft een enorme cultuur aangewakkerd van mensen die niet kunnen accepteren dat er buiten onze planeet geen leven op een andere planeet is. Wat daarnaast een rol speelt is het feit dat mensen de overheid wantrouwen. Wie weet waar ze achter de schermen, op geheime locaties, allemaal mee bezig zijn?

Juist die twee elementen, het wantrouwen in de overheid en buitenaards leven, worden zo perfect gecombineerd bij Stranger Things. En maakt dat dit misschien wel de beste serie van het moment is.