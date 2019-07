Ruim 780.000 kijkers voor special maanlanding

Ruim 780.000 kijkers stemden zaterdagavond af op NPO 1 voor de special over de maanlanding van Apollo 11, dit jaar vijftig jaar geleden. Het programma De maanlanding: 50 jaar na de eerste stap staat op de zevende plaats van best bekeken tv-programma’s.

Claudia de Breij en André Kuipers presenteerden de avond vanuit Estec, het technisch centrum van European Space Agency (ESA) in Noordwijk. In de uitzending kwamen diverse mensen aan het woord die spraken over het verleden en de toekomst van de ruimtevaart.

Nieuws- en sportprogramma’s domineren de ranglijst van best bekeken tv-programma’s van de zaterdagavond. Na de journaals staat de middaguitzending van Studio Sport in de top 3 met de registratie van de veertiende rit in de Tour de France. Ruim 1,2 miljoen kijkers volgden de 117,5 kilometer lange etappe met finish op de Tourmalet die door Thibaut Pinot werd gewonnen. Steven Kruijswijk deed ook goede zaken. De Nederlandse kopman van Jumbo-Visma werd derde, kort na Julian Alaphilippe.