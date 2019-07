Actrice Grives op festival opgepakt met drugs

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives is afgelopen weekend gearresteerd op het Belgische festival Tomorrowland. Dat laat het Belgische parket weten. Ze had verschillende soorten drugs bij zich in meer dan gebruikershoeveelheden, en wordt verdacht van drugshandel. Ook bij een huiszoeking op haar Airbnb-adres zijn drugs gevonden. De 34-jarige Grives zou de middelen bij zich hebben gehad om zich voor te bereiden op een acteerrol.

De actrice is voorgeleid voor de onderzoeksrechter en blijft voorlopig vastzitten.

Grives maakte haar debuut in de speelfilm Alleen maar nette mensen. Sindsdien was zij onder meer te zien in Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam en Celblok H. Ook deed de actrice mee aan Wie is de mol?.