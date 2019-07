Houwer: Nederland is zijn filmacteur verloren

AMSTERDAM – “Nederland is zijn enige echte grote filmacteur verloren”. Dat stelt producent Rob Houwer in een reactie op het overlijden van Rutger Hauer. Het tweetal maakte samen vier films, waaronder de klassiekers Turks Fruit en Soldaat van Oranje. “Ik wil niemand tekortdoen”, zegt Houwer. “Maar Rutger was de grootste filmster die we ooit hebben gehad in Nederland.”

Producent Houwer drong er bij Paul Verhoeven, met wie Hauer samen de televisieserie Floris maakte, op aan de acteur ook te overwegen voor Turks Fruit en Soldaat van Oranje. “Rutger had een uitstraling voor de camera zoals je die maar zelden bij mensen ziet. Als hij voor de camera ging staan, dan gebeurde het; Rutger had amper woorden nodig om exact te doen wat er van hem verwacht werd.”

Houwer noemt de acteur “een lone wolf: Rutger heeft zijn hele leven precies gedaan waar hij zin in had. En dat heeft hem heel ver gebracht; er zijn volgens mij geen Nederlandse acteurs die zo veel rollen hebben gespeeld als Hauer, en zeker niet in Hollywood.”

Maar bovenal prijst de producent zijn hoofdrolspeler als “een goed, lief, bijzonder mens. En nu is hij er niet meer. De filmwereld gaat hem missen, en ik ben heel verdrietig.”