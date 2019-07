NFF: Hauer was van ongekend formaat

Rutger Hauer was een ster “van ongekend formaat en van bijzonder groot belang voor de Nederlandse film”. Dat stelt directeur Silvia van der Heiden van het Nederlands Film Festival in een reactie op het overlijden van Hauer. “Zodra Rutger in beeld verscheen, kon je niet anders dan naar hem blijven kijken. Hij was zoals Paul Verhoeven ooit zei, een magneet op het scherm.”

De Nederlandse filmwereld moet Hauer “oneindig dankbaar zijn voor de herinneringen aan de heldhaftige Floris, zijn gepassioneerde en meeslepende Eric in Turks Fruit en de bravoure waarmee hij Erik Hazelhoff in Soldaat van Oranje neerzette. We onthouden zijn imposante vertolking van de ontvoerde Freddy Heineken, de strenge vader van Ingrid Jonker en natuurlijk de onvergetelijk tragische rol van ‘replicant’ in Blade Runner.”

Op het komende NFF, dat eind september plaatsvindt, wordt zeker stilgestaan bij het overlijden van Hauer, stelt Van der Heiden. De acteur kreeg in zijn leven twee Gouden Kalveren, eentje voor zijn hele oeuvre en één Gouden Kalf voor de Cultuurprijs. Dit is op filmgebied de hoogste Nederlandse onderscheiding.