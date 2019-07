Stuivertje wisselen in bestsellerlijst

Schrijversduo Nicci French heeft Astrid Holleeder van de koppositie in de Bestseller 60 verdrongen. De literaire thriller Huis vol leugens stijgt deze week van plek 2 naar plek 1, Astrid Holleeder bewandelt met Familiegeheimen het omgekeerde pad. Beide boeken staat nu drie weken in de lijst van Stichting CPNB.

Op de derde positie verandert niets: die blijft in handen van Lucinda Riley, met het boek De zeven zussen. De Ierse auteur doet het met liefst zes noteringen in de top twintig bijzonder goed in de lijst. De vierde plek is voor Karin Slaughter, met Laatste weduwe.

Binnen de top van de bestsellerlijst vinden vooral kleine verschuivingen plaats, van grote schommelingen is amper sprake. Het is bovendien lang zoeken naar de hoogste nieuwe binnenkomer: Eva García Sáenz de Urturi met De stilte van de witte stad, op positie 47.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Nicci French – Huis vol leugens

2. (1) Astrid Holleeder – Familiegeheimen

3. (3) Lucinda Riley – De zeven zussen

4. (4) Karin Slaughter – Laatste weduwe

5. (6) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

6. (7) Jeff Kinney – Het leven van een loser. Vet koel

7. (9) Esther Verhoef – Façade

8. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

9. (10) Jo Nesbø – Het mes

10. (12) Suzanne Vermeer – Het strandhuis