Cellist Anner Bijlsma (85) overleden

De Nederlandse cellist Anner Bijlsma is in de nacht van woensdag op donderdag overleden. Hij was 85 jaar en overleed in Amsterdam, maakte zijn familie bekend. Bijlsma was in de jaren vijftig en zestig verbonden aan de Nederlandse Opera en als eerste cellist bij het Koninklijk Concertgebouworkest.

In 2014 werd een prijs naar hem vernoemd, de Anner Bijlsma Award. De prijs werd voor het eerst aan hem uitgereikt. Vorig jaar ontving de Italiaanse cellist en componist Giovanni Sollima de oeuvreprijs van 50.000 euro. Bijlsma besloot het prijzengeld te besteden aan verschillende doelen, zoals onderzoeksprojecten op het gebied van oude muziek.