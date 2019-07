Sanoma voelt afscheid van LINDA in resultaten

Sanoma voelt de recente verkopen van onderdelen in Nederland in zijn resultaten. Het Finse mediaconcern verkocht onder andere de uitgeverij van tijdschrift LINDA, aan oprichtster Linda de Mol en Talpa. Dat leidde tot een lagere omzet en operationele winst, zegt topvrouw Susan Duinhoven bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Sanoma, dat op kosten wil besparen, stootte de voorbije negen maanden in Nederland en Belgiƫ ook activiteiten in marketing en e-commerce af. Tegenover het verlies aan opbrengsten daardoor, groeide NU.nl. Die nieuwssite in handen van Sanoma voerde het eerste halfjaar de omzet met 16 procent op.

De mediatak in Finland zag de omzet en winst wel stijgen, voornamelijk door overnames. Zo lijfde Sanoma eerder een rockfestival en een persbureau in. De educatieve tak hield de opbrengsten gelijk. Al met al daalde de omzet het eerste halfjaar met 4 procent tot 601,6 miljoen euro. Onder de streep hield Sanoma 57,4 miljoen euro over, tegenover 62,9 miljoen euro een jaar eerder.