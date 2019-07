‘Jonge Jagger was al druk bezig met pensioen’

Fans van de jonge Mick Jagger dachten dat hij de hele dag bezig was met seks en drugs en rock-‘n-roll, maar in werkelijkheid was hij met heel andere dingen bezig, namelijk het opbouwen van een goed pensioen. Dat zegt zijn voormalig accountant Laurence Myers in The Guardian.

“We begonnen te praten over pensioenen. Want, zei Mick, ik zing echt geen rock-‘n-roll meer als ik 60 ben. We brulden van het lachen”, vertelt Myers. Volgens hem overwoog Jagger, die een jaar had gestudeerd aan de London School of Economics, een carrière in het verzekeringswezen. “Hij was heel slim en heel geïnteresseerd in zaken.”

Jagger is intussen 76 en treedt nog steeds op met de Rolling Stones. Wel onderging hij eerder dit jaar een hartoperatie. Zijn vermogen wordt geschat op bijna 290 miljoen euro.