Nederlandse producer YoungKio scoort record

De Nederlandse producer YoungKio heeft met het door hem geproduceerde nummer Old Town Road een record gehaald. Het nummer van rapper Lil Nas X en zanger Billy Ray Cyrus staat maar liefst zeventien weken op de eerste plek in de Billboard Hot 100. Nooit eerder stond een liedje zo lang bovenaan de Amerikaanse hitlijst.

Vorige week evenaarde het liedje het toenmalige record van zestien weken. In 2017 stond Despacito van Luis Fonsi, Daddy Yanke en Justin Bieber zo lang op de eerste plek. Ook Mariah Carey en Boyz II Men voerden met One Sweet Day in 1995/96 zestien weken de hitlijst aan.