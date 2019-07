Lucinda Riley blijft populair bij Bestsellers

Ze staat al 62 weken in de Bestseller 60 van Stichting CPNB, en deze week voert Lucinda Riley zelfs opnieuw de Top 10 aan met haar boek De zeven zussen. Ze neemt de koppositie over van Huis vol leugens van Nicci French, dat nu op de tweede plaats staat.

De nummer twee van vorige week, Familiegeheimen van Astrid Holleeder, zakt daardoor ook een plaatsje en staat nu derde.

Opvallend is dat Lucinda Riley met maar liefst drie titels in de Top 10 terug te vinden is. Ook De zeven zussen. Storm. en De zeven zussen. Schaduw. horen bij de tien bestverkochte boeken.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (3) Lucinda Riley – De zeven zussen

2. (1) Nicci French – Huis vol leugens

3. (3) Astrid Holleeder – Familiegeheimen

4. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

5. (4) Karin Slaughter – Laatste weduwe

6. (re) Marieke van Delft en Reinder Storm – De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten

7. (7) Esther Verhoef – Fa├žade

8. (5) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

9. (11) Lucinda Riley – De zeven zussen. Schaduw.

10. (10) Suzanne Vermeer – Het strandhuis