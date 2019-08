Hitkrant-oprichter Van de Wetering (72) overleden

Voormalig journalist en oprichter van de Hitkrant Willem Jan van de Wetering is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Donderdag is hij begraven, blijkt uit een overlijdensbericht. Hij was al enige tijd ziek.

Van de Wetering richtte in 1975 De Nationale Hitparade Krant op, de voorloper van de Hitkrant die twee jaar later verscheen. Later werd hij directeur van Radio Noordzee en uitgever. De laatste jaren werkte hij als enneagram-coach. Die leer gaat uit van negen karaktertypen en bestudeert hun invloed op elkaar in bijvoorbeeld de werkomgeving.