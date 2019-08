Weide metalfestival Wacken ontruimd om onweer

De festivalweide van het Duitse metalfestival Wacken Open Air is vanwege onweersbuien al twee keer tijdelijk ontruimd. Zowel woensdag als vrijdag besloot de organisatie uit voorzorg de duizenden metalheads van het veld te halen. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen in hun auto. Na ongeveer twee uur werd het festival vrijdag hervat.

De evacuatie verliep volgens de politie soepel en snel. Wacken Open Air, in het gelijknamige plaatsje in Noord-Duitsland, is een van de grootste metalfestivals ter wereld.

Deze vrijdag spelen er bands als Meshuggah, Opeth, Queensr├┐che, het Nederlandse Within Temptation en het onder metalfans iconische Slayer. Veruit het bekendste nummer van de Amerikaanse band is Raining Blood, waar het geluid van een stevig onweer in is opgenomen.