Sting koopt penthouse van 65,8 miljoen dollar

De Britse zanger Sting (67) heeft een penthouse in New York gekocht voor 65,8 miljoen dollar (ongeveer 59 miljoen euro). Het was de duurste vastgoedverkoop in de metropool in juli, zo meldde de New York Times zaterdag.

Het drie verdiepingen tellende appartement in een achttien verdiepingen tellend complex direct ten zuiden van Central Park heeft een panoramisch uitzicht over het park, drie slaapkamers en vijf badkamers. Vorig jaar nog had Sting, die voor de tweede keer getrouwd is en zes kinderen heeft, een appartement om de hoek van zijn nieuwe woning verkocht voor 50 miljoen dollar.