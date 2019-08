1,2 miljoen kijkers begin seizoen eredivisie

Ruim 1,2 miljoen mensen keken zaterdagavond naar NOS Studio Sport Eredivisie, dat verslag deed van de start van het nieuwe seizoen van de eredivisie. Daarmee was het een van de best bekeken programma’s van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Alleen naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken meer mensen, ruim 1,3 miljoen. Voor de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije kropen ruimen een half miljoen mensen voor de buis. Zij zagen hoe Max Verstappen voor de allereerste keer in zijn carrière poleposition pakte. De historische kwalificatie staat tiende in de lijst van best bekeken programma’s van de dag.