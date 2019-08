R. Kelly opnieuw aangeklaagd voor zedendelict

Zanger R. Kelly is maandag opnieuw aangeklaagd voor een seksueel misdrijf met een minderjarige in Minneapolis, Minnesota. Hij zou het meisje in 2001 hebben betaald voor seksuele handelingen.

Het meisje was fan van Kelly en zou hem hebben benaderd voor een handtekening. De zanger zou haar toen 200 dollar hebben aangeboden voor seks. De advocaat van Kelly noemt de nieuwe aanklacht absurd.

Kelly wordt ook in New York en Chicago vervolgd wegens kindermisbruik, het bezit van kinderporno en het belemmeren van de rechtsgang. De zanger blijft erbij dat hij onschuldig is.