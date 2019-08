Lucinda Riley met 5 titels in Bestseller-top 10

Lezend Nederland gaat massaal naar de boekwinkels om de titels van Lucinda Riley in huis te halen. De Ierse schrijfster staat ook deze week weer bovenaan de Bestseller 60 van Stichting CPNB en is bovendien met maar liefst vijf titels in de top tien te vinden.

Haar boek De zeven zussen. Storm. wisselt deze week van plek met de nummer drie van vorige week, Astrid Holleeder met Familiegeheimen. Nicci French staat met Huis vol leugens tussen twee titels van Riley op de tweede plaats in de lijst. Ook Riley’s andere titels van De zeven zussen (Schaduw, Parel en Maan) horen bij de top tien van bestverkochte boeken.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen

2. (2) Nicci French – Huis vol leugens

3. (4) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

4. (3) Astrid Holleeder – Familiegeheimen

5. (9) Lucinda Riley – De zeven zussen. Schaduw.

6. (8) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

7. (5) Karin Slaughter – Laatste weduwe

8. (7) Esther Verhoef – Fa├žade

9. (11) Lucinda Riley – De zeven zussen. Parel.

10. (14) Lucinda Riley – De zeven zussen. Maan.