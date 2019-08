‘Straf windje’ op 25e Dance Valley

Er waait “een straf windje” over muziekfestival Dance Valley in recreatiegebied Spaarnwoude. ’s Middags viel er een kort buitje, maar dat mag volgens een woordvoerder van het festival de pret niet drukken.

Van de acht podia is er één een paar uurtjes dichtgegaan in verband met de harde wind. “De wind stond daar vol op. Toen het weer open ging, werd dat gevierd en was het dringen geblazen.”

Dance Valley viert dit jaar de 25e editie. Er zijn ongeveer 25.000 bezoekers. David Guetta, de wereldberoemde dj en producent, is de hoofdact. Op het programma staan ook onder anderen Fedde Le Grand, Ummet Ozcan, Ferry Corsten, Bizzey, Chuckie, Firebeats en Kris Kross Amsterdam.

Als het weer het toelaat, wordt het festival zaterdagavond afgesloten met vuurwerk.