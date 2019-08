Celstraf voor lookalike Ross uit Friends

Een dief die internationale bekendheid kreeg omdat hij lijkt op het karakter Ross uit de hitserie Friends, moet de gevangenis in. Een Britse rechtbank veroordeelde de 36-jarige man tot negen maanden cel voor diefstal en fraude, bericht de BBC.

Abdulah Husseini groeide vorig jaar uit tot een internetsensatie dankzij de politie in Blackpool. Die was op zoek naar de man en had een afbeelding op Facebook gezet. Een bewakingscamera in een supermarkt had hem vastgelegd met blikjes bier.

Internetters vonden dat de verdachte erg leek op de fictieve Ross Geller, die wordt gespeeld door acteur David Schwimmer. De afbeelding is miljoenen keren gedeeld en tienduizenden mensen lieten een reactie achter.

Schwimmer kon zelf wel lachen om de hype. Hij reageerde met een video waarin hij zelf met blikjes bier door een winkel liep. “Agenten, ik zweer dat ik het niet was”, schreef hij in een bijbehorend bericht. “Zoals jullie kunnen zien was ik in New York.”

De lookalike van de acteur blijkt een fors strafblad te hebben. Hij is volgens de BBC sinds 2008 tientallen keren veroordeeld. Husseini moet nu de gevangenis in omdat hij een betaalkaart had gestolen en daar aankopen mee deed.