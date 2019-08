Johannes Vermeer Prijs voor Ivo van Hove

Ivo van Hove krijgt de Johannes Vermeer Prijs 2019, de staatsprijs voor de kunsten. Van Hove krijgt de onderscheiding voor zijn “grandioze bijdrage aan de ontwikkeling van het theater in én buiten Nederland”. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden.

“Ivo van Hove heeft een duizelingwekkend oeuvre aan theaterproducties tot stand gebracht dat uniek is binnen het Nederlandse taalgebied maar ook ver daarbuiten. Hij verruimt en verdiept steeds weer de theatrale verbeelding van het menselijk bestaan”, aldus de jury. Zo heeft hij de afgelopen decennia het Internationaal Theater Amsterdam (voorheen Toneelgroep Amsterdam) naar de internationale wereldtop gebracht, memoreert de jury. Bijzonder is volgens de jury de wijze waarop Ivo van Hove de Nederlandse taal over grenzen brengt.

De jury bestaat dit jaar uit Els van der Plas (voorzitter), Annabelle Birnie, Iris van Herpen, Jeroen Krabbé en Jamal Ouariachi.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) reikt de prijs uit op woensdag 25 september in de Ridderzaal.