Kahlo-expo eerder en groter

De Frida Kahlo-tentoonstelling in het Drents Museum in Assen wordt vervroegd en uitgebreid. Viva la Frida! – Leven en werk van Frida Kahlo zou pas in 2021 worden geopend, maar zal al te zien zijn van 11 oktober 2020 en duren tot en met 28 maart 2021. Ook zijn er niet alleen schilderijen en tekeningen van de legendarische Mexicaanse kunstenares (1907-1954) te bewonderen, maar onder meer ook kleding en sieraden.

De vervroeging is mogelijk geworden doordat een Parijs’ museum van een Kahlo-tentoonstelling moest afzien. Het Drents Museum werkte al voor het evenement samen met Museo Dolores Olmedo en nu ook met Museo Frida Kahlo (voorheen Casa Azul, het Blauwe Huis, genoemd), allebei in Mexico Stad. Het krijgt ook nog enkele bruiklenen uit andere collecties.

Museo Dolores Olmedo heeft volgens het museum in Assen de grootste collectie met werk van Frida Kahlo ter wereld. De collectie is aangelegd door de Mexicaanse Dolores Olmedo. De persoonlijke spullen komen uit de badkamer van Kahlo’s woonhuis Casa Azul, vertelt directeur van het Drents Museum Harry Tupan. Haar man Diego Rivera sloeg ze daar na haar overlijden op en deed de deur slot. Lang na zijn dood werd er een soort tijdcapsule aangetroffen. Onder de vondsten waren korsetten en protheses van de gehandicapte kunstenares en ook bijvoorbeeld lipsticks. “Dat lijkt triviaal, maar vertelt veel over haar bijzondere leven”, aldus Tupan. Kahlo kleurde haar lippen vuurrood, wat ook te zien is op zelfportretten.

Op de expositie zullen in totaal meer dan tweehonderd objecten te zien zijn, waaronder ruim zestig schilderijen. Verder is er aandacht voor het werk van beeldend kunstenaars, ontwerpers en zelfs muzikanten die door Kahlo zijn ge├»nspireerd en worden er foto’s uit haar bestaan getoond.