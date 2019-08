Lowlands trapt voor 27e keer af

De 27e editie van Lowlands gaat vrijdag van start. Hoewel bezoekers vanaf donderdagochtend hun tenten konden opzetten en in de avond al konden feesten, barst het driedaagse festival pas vrijdag officieel los.

Het festival was uitverkocht, maar de afgelopen dagen boden veel mensen hun kaartjes weer aan, soms voor de helft van de originele prijs. De organisatie van het festival gaf echter aan niet te verwachten dat de voorspelde regen tot problemen leidt op het terrein. Het water zakt snel weg en het terrein is in goede conditie, aldus een zegsman. Op een paar zwakke plekken zijn voor de zekerheid rijplaten en houtsnippers gelegd.

De eerste festivaldag wordt afgesloten door De Staat. De Nijmeegse rockers zijn later als vervangers van The Prodigy aan de line-up toegevoegd. Die band blies de show af vanwege het overlijden van frontman Keith Flint. Festivalgangers staan op vrijdag verder nog optredens te wachten van onder meer Ronnie Flex, Anne-Marie, The Streets, Royal Blood en Ziggy Marley. Zaterdag en zondag staan onder meer optredens van Billie Eilish, The National, Franz Ferdinand, New Order en Tame Impala op het programma.

Zondag maakt ook premier Mark Rutte zijn opwachting. Op het festival spreken ieder jaar wel politici en opiniemakers, maar het is voor het eerst dat de minister-president er optreedt. Rutte schuift aan in talkshow Villa Lowlands. Het publiek heeft een stem in de keuze van het opkomstnummer, het drankje dat de premier wordt voorgeschoteld en de gestelde vragen.

Het festival, naast het terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen, duurt tot maandag 05.00 uur. De festivalgangers moeten die dag rond het middaguur hun tent en andere spullen hebben ingepakt.