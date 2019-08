Animator Richard Williams (86) overleden

De Canadese animator Richard Williams is vrijdag op 86-jarige leeftijd overleden. Hij won drie Oscars en werd bekend van de film Who Framed Roger Rabbit (1988). Ook animeerde hij twee Pink Panther-films en werkte hij mee aan de James Bond-film Casino Royale (1967). Williams overleed in zijn huis in Bristol.

Tot zijn dood animeerde en schreef hij over zijn vak. Hij publiceerde ook het boek The Animator’s Survival Kit, met tips en vuistregels over zijn beroep.

Williams werd geboren in Toronto, maar vertrok in de jaren vijftig naar Engeland. Daar heeft hij de rest van zijn leven gewoond.