Halina Reijn krijgt prijs voor debuutfilm

De eerste film van actrice en schrijfster Halina Reijn, Instinct, heeft een internationale filmprijs gekregen. Haar debuutfilm is bekroond met de Variety Piazza Grande Award. De prijs wordt door een jury van Amerikaanse filmcritici toegekend aan de beste film binnen het Piazza Grande-programma, een onderdeel van het internationale filmfestival van Locarno (Zwitserland). Daar ging de film in première.

De film heeft ook een zogeheten Special Mention in de debuutcompetitie in de wacht gesleept, zo meldt distributeur September Film. Reijn zat wat te eten met haar beste vriendin actrice Carice van Houten toen ze het nieuws te horen kreeg. Van Houten heeft een hoofdrol in de film. “We vlogen letterlijk in elkaars armen en hebben even een traan weggepinkt. We zijn intens dankbaar en vol vreugde dat zoveel mensen onze kwetsbare, intieme film wereldwijd omarmen”, aldus Reijn.

Instinct is een thriller. In de film raakt een ervaren psychologe in een tbs-kliniek (Carice van Houten) geobsedeerd door een zedendelinquent (Marwan Kenzari). Op 27 september opent Instinct het Nederlands Film Festival in Utrecht. Vanaf 3 oktober is de film te zien in de bioscoop.