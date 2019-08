25e Bondfilm gaat ‘No Time To Die’ heten

De opnames van de nieuwe James Bond-film zijn al begonnen, maar de titel is nu ook bekendgemaakt. No Time To Die heet de 25e film over de Britse geheim agent.

Het was al duidelijk dat Daniel Craig opnieuw in de huid van James Bond zou kruipen. Het is de vierde keer dat de 51-jarige acteur 007 speelt. Ook was al bekend dat de film in april 2020 in de bioscoop zou verschijnen. De première is op 3 april in Engeland. Een week later draait ‘ie in de Verenigde Staten.

De opnames voor No Time To Die zijn al maanden bezig, maar verliepen tot nu toe niet vlekkeloos. Craig liep een enkelblessure op en moest daarvoor onder het mes. In diezelfde periode raakte ook een crewlid gewond na een explosie op de set.

De eerste Bondfilm, met de titel Dr. No, werd gemaakt in 1962 en was begin 1963 in de Nederlandse bioscopen te zien.