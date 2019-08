Vervolg op Matrixfilms in de maak

Er komt een vierde Matrixfilm. En Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss keren hierin terug als Neo en Trinity, zo maakte Warner Bros bekend. Naar verwachting beginnen de opnames volgend jaar.

Lana Wachowski, voorheen bekend als Larry Wachowski, gaat de film schrijven en regisseren. “We zijn enorm enthousiast om de Matrix opnieuw in te stappen met Lana”, zegt studiobaas Toby Emmerich tegen Variety. “Lana is een visionair, een buitengewone en originele filmmaker, en wij zijn verheugd dat zij dit nieuwe hoofdstuk in het Matrix-universum gaat schrijven, regisseren en produceren.”

De eerste Matrix-film verscheen twintig jaar geleden en ontketende een revolutie binnen de filmwereld. In de film wordt namelijk veel gebruik gemaakt van vertragingen om gevechtsscènes nog spectaculairder te maken. Hierna verschenen nog The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions. De films leverden rond de eeuwwisseling wereldwijd 1,8 miljard dollar op. Alle drie de films zijn geregisseerd door toen nog de gebroeders Wachowski. Inmiddels hebben beide mannen de transitie naar vrouw gemaakt.