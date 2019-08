Dwayne ‘The Rock’ Johnson bestbetaalde acteur

Dwayne ‘The Rock’ Johnson is de bestbetaalde acteur van het afgelopen jaar. De Amerikaan verdiende tussen juni vorig jaar en dit jaar omgerekend ruim 80 miljoen euro, rekende het zakenblad Forbes uit. Vorig jaar stond hij op de tweede plek in de lijst.

De 47-jarige acteur spekte zijn bankrekening met films als Hobbs & Shaw en Jumanji: The Next Level, die later dit jaar verschijnt. Maar ook werk buiten het acteren om is meegeteld. Zo verdiende de acteur ook goed aan een samenwerking met een kledingmerk.

De acteur stoot George Clooney van de eerste plek. Hoewel George het jaar ervoor nog 215 miljoen euro verdiende, ontbreekt hij nu in de top tien.

Johnson steekt met kop en schouders boven zijn collega’s uit. Chris Hemsworth is met een inkomen van 68 miljoen goed voor de tweede plek, gevolgd door Robert Downey jr., die met 59 miljoen euro de top drie completeert.

De lijst met best betaalde actrices wordt vrijdag gepubliceerd. Vorig jaar was dat Scarlett Johansson, die 36,5 miljoen euro verdiende.