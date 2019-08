Lucinda Riley met tien boeken in Bestseller 60

De Ierse schrijfster Lucinda Riley staat met liefst tien titels in de Bestseller 60. Vijf van die noteringen staan zelfs in de top tien, zo maakte stichting CPNB woensdag bekend. Net als vorige week bezet Riley de eerste twee plekken in de lijst.

Het boek De zeven zussen staat net als vorige week op nummer de eerste plek, en De zeven zussen. Storm. staat op nummer twee. De top drie wordt compleet gemaakt met het boek Grand Hotel Europa door Ilja Leonard Pfeijffer. Alle uitgebrachte delen van de boekenserie De zeven zussen staan in de top tien (op plaats één, twee, vier, zes en zeven).

De hoogste stijger deze week is De gele ballon, van Charlotte Dematons. Die steeg 27 plekken en staat nu op nummer tien.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen

2. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

3. (4) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

4. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen. Schaduw.

5. (3) Nicci French – Huis vol leugens

6. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen. Parel.

7. (9) Lucinda Riley – De zeven zussen. Maan.

8. (11) David Baldacci – Een goede daad

9. (10) Karin Slaughter – Laatste weduwe

10. (37) Charlotte Dematons – De gele ballon