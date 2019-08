Oud-voorlichter Trump bij ‘Dancing’

Voormalig perswoordvoerder Sean Spicer van de Amerikaanse president Donald Trump doet mee aan ‘Dancing With the Stars’. Dat valt slecht binnen de nieuwstak van de zender die het programma uitzendt, meldt CNN.

De voorlichter, die na zes maanden het veld moest ruimen, had een gespannen verhouding met de pers. Hij nam geregeld een loopje met de feiten. Zo hield hij bij hoog en laag vol dat de inauguratie van Trump de best bezochte inauguratie ooit was. Ondanks dat uit beelden het tegenovergestelde bleek.

Anonieme bronnen binnen de nieuwssectie van zender ABC beschouwen zijn deelname aan het dansprogramma als ‘een klap in het gezicht’, schrijft CNN. “Spicer was vreselijk tegen zovelen van ons. Het is afschuwelijk dat hij in de show komt en daarvoor door de zender wordt betaald.”