Nieuwsuur, Jinek en Pauw halfuur vervroegd

Nieuwsuur, Jinek en Pauw beginnen met ingang van het nieuwe jaar een halfuur vroeger. De NPO kondigde de nieuwe uitzendtijden dinsdag aan op zijn seizoenspresentatie in Hilversum.

De talkshows Jinek en Pauw verhuizen in januari naar 22.30 uur. Als gevolg van deze ingreep op NPO 1 wordt ook actualiteitenprogramma Nieuwsuur op NPO 2 met een halfuur vervroegd, naar 21.30 uur. De NPO ziet dit als een logisch verband, omdat veel kijkers na Nieuwsuur zappen naar de talkshow op NPO 1. Na de talkshow volgt om 23.30 op NPO 1 een blok met nieuws en sport van de NOS. Het sportnieuws is dus niet langer te zien in Nieuwsuur.

Met het nieuwe uitzendtijdstip gaan Pauw en Jinek rechtstreeks de concurrentie aan met de nieuwe talkshow Beau van RTL 4.